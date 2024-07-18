Собянин: Около 100 тысяч детей обучаются в школах искусств Москвы

В Москве в детских школах искусств и других творческих образовательных учреждениях обучается около 100 тысяч ребят, рассказал мэр города Сергей Собянин. Для одних это просто увлечение, а для других призвание и будущая профессия, добавил глава города.

В этом году юные москвичи выступали более чем на 20 зарубежных площадках, в том числе в Китае, ОАЭ, Бельгии. А на конкурсе на получение грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства они представляли свои таланты в 34 номинациях. В этом году на конкурс было подано более 2,5 тысячи заявок.

В рамках «Лета в Москве. Все на улицу» пройдут концерты учеников школ искусств

Собянин лично поблагодарил ребят за участие и наградил лучших из лучших.

Также мэр города отметил, что с начала 2024 года в Москве построили шесть зданий учреждений культуры, в том числе новый музейный комплекс Третьяковской галереи.

В общей сложности с 2011 по 2023 год в Москве построили 73 объекта культуры. Дополнительно новый зрительный зал Московского музыкального театра «Геликон-опера» оснастили уникальным звукопередающим оборудованием, не имеющим аналогов в мире. Сцена Московского театра Олега Табакова по механическому наполнению теперь уступает только сцене Государственного академического Большого театра России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Блог Сергея Собянина / sobyanin.ru

Горячие новости

Все новости

партнеры