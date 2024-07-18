Собянин: Около 100 тысяч детей обучаются в школах искусств Москвы

В Москве в детских школах искусств и других творческих образовательных учреждениях обучается около 100 тысяч ребят, рассказал мэр города Сергей Собянин. Для одних это просто увлечение, а для других призвание и будущая профессия, добавил глава города.

В этом году юные москвичи выступали более чем на 20 зарубежных площадках, в том числе в Китае, ОАЭ, Бельгии. А на конкурсе на получение грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства они представляли свои таланты в 34 номинациях. В этом году на конкурс было подано более 2,5 тысячи заявок.