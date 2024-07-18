Собянин: Около 100 тысяч детей обучаются в школах искусств Москвы
В Москве в детских школах искусств и других творческих образовательных учреждениях обучается около 100 тысяч ребят, рассказал мэр города Сергей Собянин. Для одних это просто увлечение, а для других призвание и будущая профессия, добавил глава города.
В этом году юные москвичи выступали более чем на 20 зарубежных площадках, в том числе в Китае, ОАЭ, Бельгии. А на конкурсе на получение грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства они представляли свои таланты в 34 номинациях. В этом году на конкурс было подано более 2,5 тысячи заявок.
Собянин лично поблагодарил ребят за участие и наградил лучших из лучших.
Также мэр города отметил, что с начала 2024 года в Москве построили шесть зданий учреждений культуры, в том числе новый музейный комплекс Третьяковской галереи.
В общей сложности с 2011 по 2023 год в Москве построили 73 объекта культуры. Дополнительно новый зрительный зал Московского музыкального театра «Геликон-опера» оснастили уникальным звукопередающим оборудованием, не имеющим аналогов в мире. Сцена Московского театра Олега Табакова по механическому наполнению теперь уступает только сцене Государственного академического Большого театра России.
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