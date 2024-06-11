В рамках «Лета в Москве. Все на улицу» пройдут концерты учеников школ искусств

На второй неделе июня гостям фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» станут доступны выступления воспитанников и преподавателей московских школ искусств.

Эстрадно-джазовое отделение в День России представит программу, состоящую из хитов российской и зарубежной эстрады и русского традиционного фольклора. Концерт состоится на площади перед культурным центром «Северный» и около Музея космонавтики.

На следующий день на площади у Дарвиновского музея выступят учащиеся музыкальной школы имени А.М. Иванова-Крамского. В программе — сольные и ансамблевые номера.

Детский хор «Сириус» школы искусств имени Н.Г. Рубинштейна представит концертную программу «Верит людям Земля» в парке «Сокольники», в котором прозвучат произведения русских композиторов на стихи русских поэтов.

14 июня в 14:00 на сцене в сквере в Малыгинском проезде в рамках Mamontov Fest выступят выпускники летней школы детской школы искусств имени С.И. Мамонтова. Зрители увидят яркие хореографические, оркестровые и хоровые номера. Рядом со сценой преподаватели школы проведут викторины и мастер-классы. Подробности по ссылке.

Также в программе заявлены мастер-классы, театрализованные представления, выступления солистов и творческих коллективов.

