Собянин: Около 100 тыс. школьников окончили предпрофессиональные классы

Предпрофессиональные классы в Москве за 10 лет выпустили около 100 тысяч учеников. Об этом в своем канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Более чем в 70 процентах городских школ запущены инженерные, медицинские, ИТ, предпринимательские, медиа и психолого-педагогические классы. Школы оснастили новейшим оборудованием для исследований, опытов, и научных разработок.

«Недавно мы ввели также единый стандарт предпрофессионального образования. Он строится по модели “школа — колледж — вуз — индустриальный партнер”. Теперь старшеклассники полностью сосредоточены на предметах, которые пригодятся им для поступления в вуз», — написал Собянин, подчеркнув, что уже в школе ребята получают первые профессиональные навыки.

Предпрофессиональные классы действуют в Москве с 2015 года. Почти 47 тысяч школьников проходят подготовку по шести направлениям: «Инженерный класс в московской школе» (207 школ, около 12,2 тысячи человек); «Медицинский класс в московской школе» (124 учреждения, 6,7 тысячи учеников); «ИТ-класс в московской школе» (10,4 тысячи учащихся в 178 школах); «Предпринимательский класс в московской школе» (223 школы и 11,4 тысячи учащихся); «Медиакласс в московской школе» (145 школ, около 6,1 тысячи ребят); «Психолого-педагогический класс в московской школе» (около 110 учащихся в пяти школах).

С 2023/2024 учебного года столичные школьники углубленно изучают профильные предметы, чтобы качественно сдать экзамены и поступить в выбранное учебное заведение. Ученики приобретают профессиональные навыки через спецкурсы, экскурсии, учебные дни и встречи со специалистами на площадках индустриальных партнеров. Ребята осваивают первую профессию на базе колледжа, проводят исследование либо разрабатывают проект с преподавателями вузов-партнеров. Так, заканчивая школу, выпускники имеют глубокие академические знания, практический опыт и опыт взаимодействия с потенциальным работодателем, свое исследование либо разработку.

За 10 лет партнерами школ стали свыше 50 вузов, три научные организации, более 40 колледжей и свыше 300 предприятий и учреждений разных отраслей. В минувшем учебном году представители профессионального сообщества провели для учащихся более двух тысяч экскурсий и учебных дней, свыше 420 бизнес-тренингов. Ребята представляют результаты своих исследований на открытых городских научно-практических конференциях «Инженеры будущего», «Старт в медицину» и «Наука для жизни». За 2024/2025 учебный год для участия в них было подано более 32 тысяч заявок, свыше 5,5 тысячи человек стали победителями и призерами. Старшеклассники смогли получить до 10 дополнительных баллов к результатам экзаменов при поступлении в вузы-партнеры.

Как отметил Собянин, в прошлом году почти половина выпускников предпрофессиональных классов набрала более 220 баллов в сумме по трем предметам на ЕГЭ.

Кроме того, в 2025-м выпускники впервые получили сертификаты об освоении программы единого образца. Для поддержки реализующих проекты предпрофессионального образования школ запустили гранты Правительства Москвы с общим фондом в 500 млн рублей в год.

Системная работа по профориентации в московских школах начинается еще в седьмом классе. Запущены классы трех вертикалей: математической, естественно-научной и ИТ, где углубленно изучаются предметы соответствующих профилей и обеспечивается плавный переход учеников на следующие ступени. Развивать интерес ребят к математике и естественным наукам начинают еще в начальной школе, так, с нового учебного года в школах ввели дополнительные курсы по математике, науке и технологиям для 1-4 классов.

