Собянин одобрил проект создания мест приложения труда в Зеленограде

По его словам, в рамках масштабного инвестиционного проекта земельный участок в районе Крюково был передан инвестору по льготной ставке один рубль в год. Промышленный объект будет возведён здесь по программе создания мест приложения труда.



«В здании расположатся производители товаров народного потребления... Трудоустроиться на предприятие смогут не меньше 300 человек», – заключил градоначальник.

Ранее Собянин подписал распоряжение, предусматривающее строительство в Москве трёх общественно-деловых объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».