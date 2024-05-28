Собянин одобрил проект создания мест приложения труда в Зеленограде

Московские власти одобрили план строительства промышленного объекта в Зеленограде. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, в рамках масштабного инвестиционного проекта земельный участок в районе Крюково был передан инвестору по льготной ставке один рубль в год. Промышленный объект будет возведён здесь по программе создания мест приложения труда.

«В здании расположатся производители товаров народного потребления... Трудоустроиться на предприятие смогут не меньше 300 человек», – заключил градоначальник.

Ранее Собянин подписал распоряжение, предусматривающее строительство в Москве трёх общественно-деловых объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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