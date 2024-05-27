В Бирюлеве-Восточном построят торговый центр по городской программе
Строительство торгового центра на юге столицы идет в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), там смогут работать свыше 400 человек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Он отметил, что работы по строительству ТЦ ведутся в соответствии с графиком. По словам Овчинского, застройщик уже закончил монтаж фасадных конструкций. Здание планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.
Торговый центр будет располагаться на Элеваторной улице, рядом с ЖК «Царицыно». Для посетителей предусмотрят парковку на 111 машиномест и стоянку для велосипедного транспорта. По словам вице-президента, руководителя блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александра Гуторова, появление торгового центра даст возможность жителям работать рядом с домом, а также позволит оптимизировать автомобильный трафик в районе.
В свою очередь председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская отметила, что ранее Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 1,04 га. По ее словам, высота объекта не превысит 16,5 метра, а площадь составит 10 тысяч «квадратов».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил планы возведения трех деловых объектов по программе МПТ. Программа реализуется с 2020 года, правительство города заключило свыше 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают возведение более 4,6 млн «квадратов» недвижимости. Это позволит создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru