Собянин: Объявлены победители премии имени Николая Островского

Стали известны победители премии имени Николая Островского, ее получили выдающиеся художники, музыканты, спортсмены и ученые. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.

«Все номинанты — люди больших достижений и заслуг. Они вносят значительный вклад в развитие культуры... оказывают всестороннюю помощь и поддержку людям с инвалидностью», — указал глава столицы.

Всего было выбрано 10 победителей в восьми номинациях. Так, за выдающиеся достижения в изобразительном искусстве наградили художника Александра Похилько, за создание условий для возвращения людей с ограниченными возможностями здоровья к активной жизни - главу инклюзивных студий«Жар-птица» и «Марья-искусница» Государственного музея-культурного центра «Интеграция» им. Н.А. Островского Галину Пантелееву. Наградами отметили ряд творческих организаций - коллективы камерного оперного театра-содружества «Гомер» с профессиональными незрячими певцами и сектора инклюзивной деятельности и гостеприимства в музее-заповеднике «Царицыно».

Победители получат медаль, нагрудный знак и диплом, денежную премию.

