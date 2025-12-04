Собянин: Объявлены победители премии имени Николая Островского
Стали известны победители премии имени Николая Островского, ее получили выдающиеся художники, музыканты, спортсмены и ученые. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.
«Все номинанты — люди больших достижений и заслуг. Они вносят значительный вклад в развитие культуры... оказывают всестороннюю помощь и поддержку людям с инвалидностью», — указал глава столицы.
Всего было выбрано 10 победителей в восьми номинациях. Так, за выдающиеся достижения в изобразительном искусстве наградили художника Александра Похилько, за создание условий для возвращения людей с ограниченными возможностями здоровья к активной жизни - главу инклюзивных студий«Жар-птица» и «Марья-искусница» Государственного музея-культурного центра «Интеграция» им. Н.А. Островского Галину Пантелееву. Наградами отметили ряд творческих организаций - коллективы камерного оперного театра-содружества «Гомер» с профессиональными незрячими певцами и сектора инклюзивной деятельности и гостеприимства в музее-заповеднике «Царицыно».
Победители получат медаль, нагрудный знак и диплом, денежную премию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае произошло землетрясение магнитудой 6
- Режиссер Герман-младший раскрыл замысел фильма «Метель» про медиков
- Российский мессенджер «Молния» не сможет заменить Telegram
- Путин заявил, что не хочет возвращения России в G8
- В Ханты-Мансийске прогремел взрыв на автозаправке
- «Износ как в такси»: Врач объяснил разочарованность пациентов в медицинской помощи
- Внебиржевой курс доллара упал до 76 рублей впервые с мая 2023 года
- «Были картины и получше!»: Герман-младший оценил рейтинг фильмов от Тарантино
- Макрон призвал к мораторию на удары зимой по энергосистеме Украины
- Медведев: Хищение ЕС российских активов может стать casus belli
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru