Собянин объявил об открытии выставки «Москва промышленная. Город будущего»

По его слова, экспозиция открылась в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Она поделена на 10 секторов. Предприятия, которые демонстрируют свою продукцию, представляют фармацевтическую и медицинскую промышленность, авиастроение, ракетно-космическую промышленность, автомобилестроение.

Градоначальник подчеркнул, что отдельную часть выставки занимает ОЭЗ «Технополис «Москва».

«Жители и гости города смогут лично познакомиться с тем, что мы запланировали в рамках программы развития столичного бизнеса и поддержки инноваций, увидеть, что уже реализовано», – написал мэр.

Ранее Собянин зявил, что устойчивое развитие города — ключевое условие успешного противостояния санкционному давлению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

