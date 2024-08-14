Собянин объявил об открытии выставки «Москва промышленная. Город будущего»
Более 60 предприятий покажут свою продукцию на выставке «Москва промышленная. Город будущего», которая открылась в «Экспоцентре». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его слова, экспозиция открылась в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Она поделена на 10 секторов. Предприятия, которые демонстрируют свою продукцию, представляют фармацевтическую и медицинскую промышленность, авиастроение, ракетно-космическую промышленность, автомобилестроение.
Градоначальник подчеркнул, что отдельную часть выставки занимает ОЭЗ «Технополис «Москва».
«Жители и гости города смогут лично познакомиться с тем, что мы запланировали в рамках программы развития столичного бизнеса и поддержки инноваций, увидеть, что уже реализовано», – написал мэр.
Ранее Собянин зявил, что устойчивое развитие города — ключевое условие успешного противостояния санкционному давлению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Филиал Большого театра в Калининграде откроют до конца 2025 года
- СМИ: Авиакатастрофа с участием двух военных самолетов произошла во Франции
- МИД РФ: Россия вышла из Рамочной конвенции о защите нацменьшинств
- В тройке богатейших людей мира только американцы
- ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 270 человек и 16 единиц техники
- Суд передал права на 23 песни Юрия Шатунова его семье
- В Госдуме поддержали идею отсрочки от армии для выпускников вузов
- В Германии заявили о высочайшем приоритете дела о терактах на «Северных потоках»
- Роулинг и Маск упоминаются в иске провалившей гендерный тест чемпионки ОИ Хелиф
- Путин поддержал выдвижение Беспрозванных на пост калининградского губернатора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru