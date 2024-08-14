Собянин: На юго-востоке Москвы появится новый офисно-деловой центр

Инвесторы, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места, получают ряд мер поддержки. Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.

Программа мэра Москвы Сергея Собянина по стимулированию создания мест приложения труда позволяет снижать маятниковую миграцию и уменьшает нагрузку на транспортную инфраструктуру города. За первые полгода 2024 года по сравнению с итогами 2023-го объем согласованного строительства в рамках программы вырос более чем на 60%.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в столице четыре года. Она уже охватила почти все районы города. Правительство Москвы заключило около 100 соглашений с инвесторами, что позволило создать более 258 тысяч рабочих мест.

До этого президиум правительства Москвы поддержал планы строительства еще двух объектов в рамках программы стимулирования создания рабочих мест.

