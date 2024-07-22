Собянин: 24 объекта культнаследия восстановили инвесторы по городской программе
По программе «1 рубль за квадратный метр в год» инвесторы восстановили 24 объекта культурного наследия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Так, был восстановлен доходный дом промышленника Григория Горбунова на улице Девятая Рота и приведена в порядок въездная башня Хорошевского конного завода на Таманской улице. Собянин отметил, что сейчас в процессе восстановления находится еще 11 исторических зданий.
После реконструкции инвесторы смогут арендовать восстановленные здания по льготной ставке и развивать бизнес в районах с высокой проходимостью.
Программу запустили в 2012 году, она позволяет сохранять уникальную архитектуру Москвы и поддержать предпринимателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru