Собянин: 24 объекта культнаследия восстановили инвесторы по городской программе

Так, был восстановлен доходный дом промышленника Григория Горбунова на улице Девятая Рота и приведена в порядок въездная башня Хорошевского конного завода на Таманской улице. Собянин отметил, что сейчас в процессе восстановления находится еще 11 исторических зданий.

После реконструкции инвесторы смогут арендовать восстановленные здания по льготной ставке и развивать бизнес в районах с высокой проходимостью.

Программу запустили в 2012 году, она позволяет сохранять уникальную архитектуру Москвы и поддержать предпринимателей.

