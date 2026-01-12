Собянин объявил об открытии лыжно-биатлонной трассы в «Лужниках»

По его словам, трасса будет работать до 1 марта. Её маршрут пролегает по парковке Южного спортивного центра и продлён в направлении сквера у памятника Ленину.

«Общая длина — три километра, почти в два раза больше, чем в прошлом году», - написал градоначальник.

Он добавил, что на территории есть специальная лыжня и стрельбище, а также зона проката инвентаря и раздевалки. Запланировано проведение мастер-классов, соревнований и ежедневных тренировок.

Ранее Собянин рассказал, что в этом году в Москве было подготовлено более 700 км лыжных трасс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

