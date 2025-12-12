Собянин объявил о завершении строительства центра хронических болезней

По его словам, новый центр, рассчитанный на 126 коек, станет дополнением к уже работающим клинико-диагностическому и терапевтическому корпусам российско-израильского центра медицинских технологий.

В частности, в шестиэтажном здании будут открыты отделения гериатрии, реабилитации, паллиативной помощи, а также детское отделение, специализирующееся на лечении множественных хронических патологий.

«Здесь будут заниматься пациентами со сложными неизлечимыми заболеваниями... И конечно, здесь будут оказывать помощь как москвичам, так и другим гражданам России», — подчеркнул мэр.

Ранее Собянин заявил, что ещё два центра женского здоровья открылись в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

