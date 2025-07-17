Собянин объявил о завершении строительства школы на северо-востоке Москвы
Строительство школы №967 на ул. Полярная в Южном Медведково завершено. Об этом в своём Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, 1 сентября учеников примет новое трёхэтажное здание, в котором есть всё «для хороших, качественных занятий». Это медиаклассы, лаборатории, просторные светлые классы и аудитории, а также спортзалы.
Градоначальник отметил, что на пришкольной территории были обустроены стадион с беговой дорожкой, площадки для занятий игровыми видами спорта.
«В новое здание перейдут ученики из корпуса на Сухонской улице, д. 13, который будет модернизирован. Также здесь будут учиться ребята из ЖК «Полярная 25», – заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что все школы и детсады в Москве строят с учетом современных требований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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