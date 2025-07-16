Собянин: 1651 ученик получил 100 баллов по одному предмету на ЕГЭ в этом году

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием периода единого государственного экзамена, который в столице сдали свыше 90 тысяч человек. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что Москва уже второй год остается единственным регионом, где выпускник показал максимальный результат на ЕГЭ.

«400 баллов набрала ученица школы № 1514 Надежда Яшмолкина. 100 баллов по одному из предметов получил 1651 москвич, 200 за два экзамена — 104, а 300 за три дисциплины — четверо», — подчеркнул мэр.

Все больше выпускников сдают экзамены по естественно-научным и техническим предметам. Результаты улучшаются, в шесть раз выросло число стобалльников по информатике, вдвое — по химии, в 1,2 раза — по биологии.

Столичные выпускники выбирают для поступления ведущие вузы России. Так, Надежда Яшмолкина станет студенткой факультета прикладной математики и информатики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В свою очередь, получившая 300 баллов Стефания Нечаева из школы № 1535 выбрала химический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Высокие достижения школьников стали в том числе результатом особого подхода к подготовке к ЕГЭ в школах города. На специальные практикумы отводится не менее 40 процентов учебного времени, а видеоразборы заданий и тесты с автопроверкой доступны на платформе «Московская электронная школа».

