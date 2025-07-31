Собянин объявил о запуске проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии
Стартовали работы на участке, который свяжет станцию «Строгино» в Москве с будущей станцией метро «Липовая Роща» в Красногорске. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, данный участок является частью новой Рублёво-Архангельской линии, которая пройдёт от «Москва-Сити» до Красногорска. Всего она будет включать 12 станций, две из которых уже работают, а «Липовая Роща» станет третьей.
«Реализация проекта — часть совместной программы Москвы и Подмосковья по развитию Московского транспортного узла», - написал Собянин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, отметил, что Рублево-Архангельская линия позволит существенно разгрузить Рижское направление.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в настоящее время в столице возводятся сразу три ветки метрополитена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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