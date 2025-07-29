Собянин: «Достоевская» Кольцевой линии — один из сложнейших проектов метро
Строительство станции «Достоевская» на Кольцевой линии метро является одним из самых сложных проектов московского метро. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он пояснил, что это связано с плотной застройкой в центре города, множеством инженерных коммуникаций и подземными водами.
«В связи с приближением к действующим тоннелям Кольцевой линии горные работы ведутся практически вручную, с использованием средств малой механизации», — отметил Собянин.
Градоначальник добавил, что в настоящее время идёт прокладка правого и левого обходных тоннелей, что позволит пустить по ним движение поезда, не останавливая работы.
Ранее департамент транспорта Москвы представил переработанную схему метрополитена, дизайн которой был разработан с учетом отзывов пассажиров, сообщает 360.ru.
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