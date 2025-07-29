Собянин: «Достоевская» Кольцевой линии — один из сложнейших проектов метро

Он пояснил, что это связано с плотной застройкой в центре города, множеством инженерных коммуникаций и подземными водами.

«В связи с приближением к действующим тоннелям Кольцевой линии горные работы ведутся практически вручную, с использованием средств малой механизации», — отметил Собянин.

Градоначальник добавил, что в настоящее время идёт прокладка правого и левого обходных тоннелей, что позволит пустить по ним движение поезда, не останавливая работы.

Ранее департамент транспорта Москвы представил переработанную схему метрополитена, дизайн которой был разработан с учетом отзывов пассажиров, сообщает 360.ru.

