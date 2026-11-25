По его словам, площадь здания гостиничного комплекса, который относится к категории «пять звезд», составляет 64 тысячи квадратных метров. В нём восемь надземных и три подземных этажа. Есть 151 гостиничный номер, в том числе купольные номера с окнами в верхней части стен, президентские люксы с высотой потолков 3,5 метра, номера с выходом на озелененную террасу и сообщающиеся семейные номера.

Также имеются шесть переговорных комнат площадью от 21,1 до 71,5 квадратного метра. Есть многофункциональный конгресс-центр общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров, вмещающий до 500 человек. Зал может быть адаптирован под разные мероприятия — от конференций и презентаций до торжественных приемов. Предусмотрены отдельный вход и лобби с гардеробом, гримерные и кухня.

Кроме того, для гостей предусмоторены фитнес-клуб с 25-метровым бассейном и спа-центр с термальными зонами, в том числе сауной и хаммамом. Желающие могут посетить многопрофильную клинику русской красоты, специализация которой - косметология и эстетическая медицина. В ней будет более 15 кабинетов для восстановления и ухода, инновационные аппараты с искусственным интеллектом.

Градоначальник отметил, что в гостиничном комплексе разместятся три ресторана высокой кухни ведущих российских рестораторов, фирменный ресторан для завтраков в русском стиле, чайный лаунж, сигарный клуб, секретный бар-винотека «Малахит» и лобби-бар.

Мэр указал, что для пожилых и маломобильных граждан, родителей с маленькими детьми создана безбарьерная среда, в том числе спецномера, входы без порогов, широкие дверные проемы и лифтовые кабины, просторные адаптированные санузлы. Навигация была сделана с учетом потребностей слабовидящих гостей. Она дублируется тактильными обозначениями со шрифтом Брайля. Помимо этого в гостиничном комплексе будет работать служба консьержей, предусмотрена двухуровневая подземная парковка на 150 машино-мест.

Собянин добавил, что в основу оформления фасадов и интерьеров комплекса легла современная классика с элементами русской архитектурной традиции.

«Еще одно украшение — уникальный мозаичный двор под открытым небом. Летом здесь будут проходить киновечера и концерты классической музыки, лекции по искусству, литературе и архитектуре, зимой — ярмарки и разные другие мероприятия», — написал глава столицы, указав, что своих первых постояльцев многофункциональный гостиничный комплекс «Россия» примет в ближайшие дни.

