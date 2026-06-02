Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс грантов для НКО

Подать заявку можно до 2 июля. Претендовать на получение гранта смогут организации с опытом работы свыше года, а также молодые НКО, которые были зарегистрированы более полугода назад. Всего будет доступно 12 номинаций, которые охватывают все сферы развития столицы.

Нововведением этого года стал чат-бот. С его помощью соискатели смогут разобраться в требованиях и этапах подачи заявки на официальном сайте конкурса. Кроме того, для претендентов будет открыта обучающая программа на базе сети коворкинг-центров НКО. В неё вошли тематические вебинары, очные мастер-классы и индивидуальные онлайн-консультации.

Градоначальник указал, что «НКО поддерживают молодёжь и семьи с детьми, заботятся о ветеранах и участниках СВО, занимаются волонтерством и благотворительностью, а также берегут историю страны и культуру, спасают животных».

«Город в свою очередь предлагает им ресурсы для реализации идей», — написал Собянин.

С 2002 года в рамках конкурса поддержку получили более 3,8 тысячи инициатив. В частности, в 2025 году грант получила АНО «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий «Вспорте». Она работает над цифровой платформой «Москва помнит: истории героев СВО», на которой размещаются видеоинтервью, биографии и фотографии участников спецоперации.

Отмечается, что НКО, в целом, являются важными партнёрами городских властей в вопросах поддержки бойцов и их близких. Они оказывают адресные услуги, организуют восстановительные тренировки, мастер-классы и многие другие занятия. В результате поддержка ветеранов СВО в Москве становится более разнообразной, регулярной и доступной.

В списке победителей победителей прошлых лет — центр «Профиль». Созданный им проект «Мультикухня — готовим просто» позволяет подросткам и молодым взрослым с ограниченными возможностями здоровья учиться готовить и общаться, а также становиться самостоятельнее.

Собянин указал, что столица является лидером рейтинга «Регион-НКО». В Москве развивается комплексная система поддержки инициатив НКО. Это не только конкурс грантов мэра, но и сеть коворкинг-центров, а также первый в России социальный маркетплейс «Москва — добрый город». Отмечается, что система поддержки, созданная в Москве, уже масштабируется в других регионах России. В частности, в Новосибирской области по столичной модели коворкинг-центров НКО открыли региональный Дом общественных организаций.

