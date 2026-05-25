Собянин: Число высокотехнологичных операций в Москве выросло почти на 40%

Количество высокотехнологичных, в том числе робот-ассистированных, хирургических операций увеличилось почти на 40% в Москве. Такие операции уменьшают сроки восстановления пациентов, снижают риск осложнений, а также менее травматичны. Об этом в мессенджере «Макс» заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Роботизированные операции уже не редкость, а ежедневная практика городских больниц. Робот-ассистированные системы помогают хирургу работать с высокой точностью в сложных труднодоступных зонах», — подчеркнул Собянин.

В частности, через небольшие проколы проводятся лапароскопические и эндоскопические операции. Благодаря современным методикам удаление пораженных тканей происходит с максимальным сохранением функций органов.

В частности, панкреатодуоденальная резекция проводится при тяжелом хроническом панкреатите. При этой операции удаляется часть поджелудочной железы с дальнейшим восстановления функций системы пищеварения. Благодаря новым технологиям такие операции стали безопаснее для пациентов.

Развитие доступной и высокотехнологичной медицины отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В Москве ежегодно увеличиваются объемы оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) благодаря применению современных малоинвазивных методик и уменьшению среднего времени пребывания пациента в лечебном учреждении, а также непрерывному обучению специалистов и самой современной медтехнике.

По словам Собянина, высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают по 20 профилям в 32 городских больницах. Ее получили более 129 тысяч человек в 2025 году, а всего по Москве — больше 200 тысяч человек, из них 15 тысяч детей, что вшестеро больше, чем в 2010 году, добавил мэр.

В частности, в перечень видов ВМП в 2025 году в перечень включили новые методы лечения по профилям «педиатрия», «гематология», «сердечно-сосудистая хирургия» и «травматология и ортопедия», в том числе ревизионное эндопротезирование суставов при обширных дефектах костной ткани и с использованием индивидуальных конструкций, изготовленных с применением аддитивных 3D-технологий.

Роботизированная техника применялась при более чем 4000 хирургических операциях в 2025 году, что вдвое превышает показатели 2024 года. Из них свыше 97% приходится на пациентов с онкологическими заболеваниями. Также 835 операций были выполнены с применением гамма-ножа.

В стационарах продолжается обновление парка тяжелой медтехники. Так, по контрактам жизненного цикла в 2025 году было закуплено 278 единиц высокотехнологичного медоборудования, в частности, видеоэндоскопические системы, аппараты УЗИ, ангиографы, рентгеновские диагностические аппараты, магнитно-резонансные и компьютерные томографы и многое другое.

