Мэр Москвы сообщил о планах благоустройства на востоке столицы

Еще шесть проектов благоустройства планируют реализовать в Восточном округе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в прошлом году было воплощено восемь больших проектов. В этом году в районе Богородское приведут в порядок парк «Янтарная горка», проект которого поддержали горожане на портале «Активный гражданин». В парке обновят пешеходные и беговые дорожки, создадут зоны отдыха с лавочками и качелями и площадку с мини-амфитеатром и сценой. Детскую площадку здесь увеличат и зонируют, на спортплощадке установят новые тренажеры и фитнес-станцию, мультифункциональную площадку оборудуют для футбола и баскетбола, а на площадке для выгула собак заменят оборудование, обновят ограждение и покрытие.

Преобразится и «Зеленый парк» на пересечении Зеленого проспекта и Фрязевской улицы на границе Новогиреева и района Ивановское. В центре парка появится зона тихого отдыха с площадкой для мероприятий, вместо старой спортплощадки будет создано футбольное поле с волейбольной площадкой, беговой дорожкой и трибунами. Неподалеку установят турники, уличные тренажеры, столы для настольного тенниса. На детской площадке появятся новые горки и качели. При этом площадку для выгула питомцев перенесут ближе к Фрязевской улице.

В районе Ивановское запланировано благоустройство территории у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов. В прошлом году водоемы очистили от ила, сформировали ложе из речного песка и обустроили две видовые площадки. В этом году благоустроят прилегающую территорию, создав комфортные прогулочные зоны, обустроив новые детские площадки, зону воркаута и всесезонную спортивную площадку, скейт-парк и зону для игры в шахматы. Также здесь реконструируют и сделают «сухим» фонтан.

Обновится также пространство у Суздальского пруда в районе Новокосино. На территории появятся теневые навесы от солнца, шезлонги и качели, аппараты с кормом для уток, отдельное место для рыбаков, воркаут-зона и велодорожка, два питьевых фонтанчика, современные игровые площадки. Кроме того, этот участок дополнительно озеленят и смонтируют новое освещение.

В Вешняках на части улицы Кетчерская появятся многофункциональный спортивный кластер, скейт-парк и памп-трек.

Благоустроят и бульвар в 4-м микрорайоне в районе Косино-Ухтомский. Предусмотрено обустройство аллеи для прогулок с небольшим амфитеатром и парковыми качелями. Во входных зонах установят арки с подсветкой. У школы №2036 появится зона ожидания для родителей и закрытые стеллажи для уличной библиотеки.

Столичные власти продолжат работу по благоустройству дворов и общественных пространств в Восточном округе.

