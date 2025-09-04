Собянин объявил о начале реконструкции Большой Юшуньской улицы
Реконструкцию Большой Юшуньской улицы начинают в Москве. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, дорога станет четырехполосной, на ней обустроят по две полосы в каждом направлении.
«Она свяжет два крупных транспортных объекта — улицу Каховку и Балаклавский проспект, который входит в состав Южной рокады», — указал Собянин.
Специалисты создадут парковочные пространства и пять современных остановок, также запланированы переустройство инженерных сетей и реконструкция 26 съездов. Благодаря работам улучшится транспортное сообщение между районами Зюзино и Нагорный, где живут около 200 тысяч москвичей.
Кроме того, у жителей домов по программе реновации в кварталах Зюзина появится удобный выезд. Как отметил Собянин, в 25-м квартале переселят жильцов 12 домов, в 14-м уже возведена новостройка на 255 квартир и строится жилой комплекс, рассчитанный на 555 квартир.
После реконструкции вырастет пропускная способность улицы, также она станет комфортнее для пешеходов и пассажиров семи маршрутов наземного транспорта. Завершить работы планируется в 2026 году.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru