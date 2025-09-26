Собянин объявил о начале работы новых подразделений пожарных и спасателей
Два новых подразделения пожарных и спасателей начали дежурство в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Как отметил градоначальник, в районе Северный было построено здание для отряда № 210.
«Оснастили его мощной техникой. Для обучения сотрудников сделали специальную башню со скалодромом и огневую полосу препятствий», — рассказал Собянин.
При этом в районе Вороново ТиНАО капитально отремонтировали здание отряда № 4. Там появилась вся необходимая техника, включая квадроциклы и снегоходы для работы специалистов в лесопарках.
Новые подразделения открыли в рамках масштабной программы по развитию системы безопасности города, что позволяет сократить время реакции на любые происшествия.
В пожарно-спасательном гарнизоне Москвы заняты около 18 тысяч специалистов, благодаря их слаженной работе число возгораний и их последствий сократилось вчетверо. Время прибытия спасателей на вызов в любую точку столицы составляет менее семи минут. Собянин подчеркнул, что отряды, современная техника и высококвалифицированные работники — «гарант того, что жизнь горожан защищается на самом высоком уровне».
