Собянин объявил о начале проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии

По его словам, это самый сложный участкок линии, так как поезда будут курсировать под крупными водными объектами — Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном.

«В Серебряном бору, заходим большим щитом, подныриваем на глубину 44 метра и дальше... выходим уже в Строгине... Технология в целом отработана, думаю, всё пройдет нормально», — написал градоначальник.

Собянин отметил, что в тоннеле запустят мощные вентиляторы, благодаря чему будет обеспечена необходимая циркуляция воздуха и возведение выходящих на поверхность вентиляционных шахт не потребуется.

Мэр добавил, что первый участок Рублево-Архангельской линии от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева» планируется открыть в текущем году.

