Собянин объявил о начале проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии

В Москве стартовала проходка двухпутного тоннеля диаметром 10 метров между станциями «Серебряный Бор» и «Строгино» Рублёво-Архангельской линии метро. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, это самый сложный участкок линии, так как поезда будут курсировать под крупными водными объектами — Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном.

«В Серебряном бору, заходим большим щитом, подныриваем на глубину 44 метра и дальше... выходим уже в Строгине... Технология в целом отработана, думаю, всё пройдет нормально», — написал градоначальник.

Собянин отметил, что в тоннеле запустят мощные вентиляторы, благодаря чему будет обеспечена необходимая циркуляция воздуха и возведение выходящих на поверхность вентиляционных шахт не потребуется.

Мэр добавил, что первый участок Рублево-Архангельской линии от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева» планируется открыть в текущем году.

ФОТО: Телеграм-канал Сергея Собянина
