Собянин объявил о начале набора резидентов для креативного кластера «Сколково»
Стартовал отбор компаний для размещения в креативном кластере «Сколково». Об этом рассказал в своем канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Кластер станет центром притяжения талантливых специалистов по созданию контента и медиатехнологий.
«Первую очередь креативной площадки — кластер видеоигр и анимации — мы запустили в конце прошлого года. В этом году планируем открыть кластер медиатехнологий», — напомнил Собянин.
Будущие резиденты могут подать свои заявки в Московский инновационный кластер по направлениям иммерсивных технологий, виртуального производства, цифровых двойников, 3D-моделирования, метавселенных, цифровых аватаров, оборудования и программного обеспечения для медиаиндустрии. При отборе будут оцениваться в том числе опыт создания инновационных решений, запатентованные разработки в медиатехнологиях, зрелость технологии либо продукта.
Резиденты креативного кластера получат доступ к отраслевой инфраструктуре с центром обработки данных, зонами пилотирования технологий, офисными пространствами и студией виртуального продакшена. Также им будет доступна комплексная поддержка, включая льготные условия аренды и помощь в продвижении.
Кроме того, Агентство креативных индустрий в Москве продолжает набор резидентов для размещения в кластере видеоигр и анимации. Условия представлены на сайте организации.
