Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Старт испытаниям был дан в рамках открытия в районе Кунцево Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий. По словам мэра, здесь будут собраны все разработчики инноваций для столичного транспорта.

Градоначальник уточнил, что на площадке работают первая в стране лаборатория билетных систем и офисы структурных подразделений, отвечающих за развитие электрического и беспилотного транспорта, а также системную интеграцию, техническую поддержку и разработку цифровых сервисов.

Собянин отметил, что кроме испытаний первого в России беспилотного трамвая стартовала реализация таких проектов, как виртуальная карта «Тройка» и её удалённое пополнение, а также запуск первого этапа оплаты проезда по биометрии на МЦД.

«По уровню инновационных решений московский транспорт — бесспорный лидер. В столице разработаны и перевозят пассажиров одни из лучших в мире составов пригородных поездов, метрополитена, трамваев, электробусов и даже речных трамваев», - написал мэр.

Ранее в Санкт-Петербурге трёх пешеходов сбил «умный» ретротрамвай «Довлатов», оснащённый искусственным интеллектом, в том числе комплексом активной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

