Собянин: Обрабатывающая промышленность обеспечивает 13% ВРП столицы

Последнее десятилетие стало временем возрождения промышленности Москвы, в более чем 20 отраслях экономики работает около 4,6 тысячи больших и малых производств. О стратегии развития промышленности столицы до 2030 года рассказал мэр города Сергей Собянин.

«Столица занимает первое место в России по объему производства в микроэлектронике (радиоэлектронике), электромобилестроении, аэрокосмической и медицинской отраслях. Обрабатывающая промышленность стала важнейшей движущей силой экономики Москвы, которая обеспечивает 13 процентов валового регионального продукта столицы и дает работу свыше 755 тысячам человек — каждому 10-му трудящемуся столицы», — написал мэр в своем блоге.

С 2019 года объем производства обрабатывающих отраслей увеличился более чем втрое. Правительство столицы уделяет внимание поддержке приоритетных высокотехнологичных производств, повышению доступности и качества промышленной инфраструктуры. Как ожидается, к 2030 году ее площадь составит 25 млн квадратных метров, доля частных инвестиций в развитие производств достигнет 75 процентов.

Для развития промышленности Москва поддерживает поиск квалифицированных кадров, предлагает большой рынок сбыта, возможности для построения кооперационных цепочек от разработки до серийного выпуска продукта. Также в городе действуют меры поддержки для бизнеса, которые помогают открывать производства.

Одна из ключевых задач стратегии развития промышленности — создание наилучшей инфраструктуры для развития высокотехнологичных производств. Основной площадкой для их размещения стала особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва», десять площадок которой расположены более чем на 390 гектарах, а площадь производственной и общественно-деловой инфраструктуры достигает 1,8 млн квадратных метров. В ОЭЗ работают более 230 предприятий, 125 из них имеют статус резидента и пользуются налоговыми льготами. Компании вложили в развитие своих производств более 267 млрд рублей, а также создали свыше 28 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

В «Технополисе Москва» ведут производство станков лазерной обработки, промышленных роботов, медицинской техники, инновационных лекарств и многого другого. Одна из крупнейших площадок ОЭЗ — индустриальный парк «Руднево», где расположены более 20 административно-деловых и промышленных корпусов общей площадью 440 тысяч кв. м. Продолжается проектирование нового комплекса общей площадью около 400 тысяч «квадратов», где разместят производства станкоинструментальной отрасли, приборо- и авиастроения. Его ввод запланирован на 2027 год.

Еще одна большая площадка технополиса — «Печатники», здесь строят новые здания для высокотехнологичных предприятий. Общая площадь составит почти 429 тысяч кв. м. К 2030 году площадь ОЭЗ планируют увеличить до 600 гектаров и 5,7 млн квадратных метров производственной и деловой инфраструктуры, на предприятиях будут работать свыше 90 тысяч специалистов. При этом выпускать свою продукцию будут около 600 высокотехнологичных компаний.

Москва также активно развивает технопарки, где размещают инновационные производства и запускают стартапы. В столице работает 49 технопарков с 2,2 тысячи высокотехнологичных компаний и 75,9 тысячи сотрудников. Большинство резидентов - 93 процента - являются представителями малого и среднего бизнеса, на крупные компании приходится всего семь процентов. Статус якорного резидента получили 24 наиболее значимых предприятий.

Столица намерена увеличить объем инвестиций в промышленность до 475 млрд рублей, ввести в эксплуатацию почти 2,5 млн кв. м лабораторных, производственных и офисных площадей и удвоить мощности технопарков, увеличив число компаний до пяти тысяч, а рабочих мест - до 150 тысяч.

