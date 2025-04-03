Собянин: Обновленный корпус школы №17 в Конькове откроется в сентябре
Обновленный корпус школы №17 в Конькове откроется 1 сентября 2025 года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в рамках модернизации, которая стартовала в апреле 2024 года, запланированы обновление фасада и кровли, замена всех инженерных коммуникаций, выполнение внутренней отделки и оснащение новым оборудованием и мебелью.
Также будет выполнено благоустройство территории у школы, где появятся беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбола, волейбола, мини-футбола, воркаута и для сдачи нормативов ГТО.
«Появятся места для игр на свежем воздухе, тихого отдыха и проведения торжественных мероприятий, а также парковки для велосипедов и самокатов», — отметил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в Москве завершена реконструкция уже 289 зданий поликлиник из 340, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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