Собянин: Обновленный корпус школы №17 в Конькове откроется в сентябре

По его словам, в рамках модернизации, которая стартовала в апреле 2024 года, запланированы обновление фасада и кровли, замена всех инженерных коммуникаций, выполнение внутренней отделки и оснащение новым оборудованием и мебелью.

Также будет выполнено благоустройство территории у школы, где появятся беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбола, волейбола, мини-футбола, воркаута и для сдачи нормативов ГТО.

«Появятся места для игр на свежем воздухе, тихого отдыха и проведения торжественных мероприятий, а также парковки для велосипедов и самокатов», — отметил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в Москве завершена реконструкция уже 289 зданий поликлиник из 340, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

