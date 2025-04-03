Собянин: Обновленный корпус школы №17 в Конькове откроется в сентябре

Обновленный корпус школы №17 в Конькове откроется 1 сентября 2025 года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, в рамках модернизации, которая стартовала в апреле 2024 года, запланированы обновление фасада и кровли, замена всех инженерных коммуникаций, выполнение внутренней отделки и оснащение новым оборудованием и мебелью.

Также будет выполнено благоустройство территории у школы, где появятся беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбола, волейбола, мини-футбола, воркаута и для сдачи нормативов ГТО.

«Появятся места для игр на свежем воздухе, тихого отдыха и проведения торжественных мероприятий, а также парковки для велосипедов и самокатов», — отметил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в Москве завершена реконструкция уже 289 зданий поликлиник из 340, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Сергей СобянинМодернизацияШколыМосква

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