Ефимов: Инновационные школы построят в Таганском районе по городской программе

Проектирование двух инновационных школ ведется в Таганском районе Москвы за счет бюджета города. В будущих образовательных учреждениях смогут обучаться 2,8 тысячи учащихся, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Разработка проектов ведется в рамках Адресной инвестиционной программы.

«Школы будут включать универсальные и специализированные учебные кабинеты, трансформируемые спортзалы, многосветные пространства, медиатеки, а также лабораторно-исследовательские комплексы, где ученики смогут заниматься практическими работами и научными проектами», — рассказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса.

Акцент в проектах делается на создание доступной среды, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется комплексное благоустройство территорий школ, ранее внешний облик зданий был утвержден мэром Сергеем Собяниным.

Как отметили в Департаменте гражданского строительства города Москвы, одна из школ, расположенная на Новорогожской улице, рассчитана на 1100 учеников и будет иметь четыре этажа. Помимо стандартных учебных помещений в ней появятся музыкальная студия, мастерские по обработке дерева и металла, а также обеденный зал. Для начальных и средних классов предусмотрены игровые зоны, а территория будет озеленена и оборудована малыми архитектурными формами.

Второе здание появится по адресу: Большой Факельный переулок, дом 23, строение 1-1а, и Добровольческая улица, дом 28, строение 1. Оно сможет вместить до 1700 учащихся. Строение будет состоять из трех соединенных переходами корпусов. Один из них будет отведен под начальную школу, два других — под среднюю и старшую. Здание оснастят многосветным пространством с атриумом, зонами коворкинга и кросс-букинга, медиатекой и медицинским блоком. На прилегающей территории запланированы многофункциональные площадки для детей разных возрастов, включая зоны отдыха и спортивные площадки.

Строительство этих объектов в Москве соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

