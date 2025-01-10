Собянин: Новый велопешеходный мост открыт в Нагатинском Затоне
Новый велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки в Нагатинском Затоне открылся в российской столице. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, новый мост соединил не только две набережные, но и две части района, сделав доступным для горожан станцию метро, недавно открытую на Большой кольцевой линии.
«Для жителей улиц Корабельной, Речников и Судостроительной путь до станции метро «Нагатинский Затон» сократился в три раза — с 19 до 6 минут», - написал градоначальник.
Он добавил, что благодаря новому мосту пассажирам регулярного речного транспорта стало проще и удобнее добираться от метро до причала.
Мэр добавил, что в 2025–2027 годах планируется строительство ещё четырёх мостов: через Москву-реку на Островную улицу, через Москву-реку в сторону парка «Фили» и два - через затон Новинки.
Ранее Собянин открыл в Москве новый корпус Кадетской школы №1784 имени генерала армии Матросова в районе Беговой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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