Собянин: Новый культурно-спортивный центр «Печатники» появился в ЮВАО

По его словам, в новом центре, который находится на улице Полбина, есть трансформируемый концертный зал, спортивный зал с панорамным остеклением, оборудованные интерактивными экранами холлы, гардероб, раздевалки и прочие необходимые помещения.

Градоначальник отметил, что в центре будут проходить занятия по театральному, вокальному и изобразительному искусству, активности для участников программы «Московское долголетие», тренировки по йоге, пилатесу, стретчингу и другим направлениям.

«В планах — организация концертов, театрализованных постановок, мастер-классов и конференций, секций по акробатике и гимнастике, различным видам боевых искусств», - заключил мэр.

Ранее Собянин объявил об открытии в Печатниках центра практической подготовки для машиностроения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».