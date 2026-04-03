Собянин: Новый культурно-спортивный центр «Печатники» появился в ЮВАО
Новый культурно-спортивный центр «Печатники» открылся на юго-востоке Москвы. Об этом в своём канале в Max заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в новом центре, который находится на улице Полбина, есть трансформируемый концертный зал, спортивный зал с панорамным остеклением, оборудованные интерактивными экранами холлы, гардероб, раздевалки и прочие необходимые помещения.
Градоначальник отметил, что в центре будут проходить занятия по театральному, вокальному и изобразительному искусству, активности для участников программы «Московское долголетие», тренировки по йоге, пилатесу, стретчингу и другим направлениям.
«В планах — организация концертов, театрализованных постановок, мастер-классов и конференций, секций по акробатике и гимнастике, различным видам боевых искусств», - заключил мэр.
Ранее Собянин объявил об открытии в Печатниках центра практической подготовки для машиностроения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
