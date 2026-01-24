Ефимов: В Печатниках в рамках МаИП построят административно-производственный комплекс

Изменения внесли в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для возведения административно-производственного комплекса в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В связи с этим в Москве в Юго-Восточном административном округе в рамках МаИП построят административно-производственный комплекс на земельном участке площадью 0,54 Га.

По словам заммэра, предельная площадь объекта составит 16 тысяч квадратных метров, что позволит разместить современные офисные, административные и производственные помещения. Отмечается, что этот комплекс находится в районе Печатники в Шоссейном проезде.

«Реализация проекта внесет вклад в развитие деловой инфраструктуры района, создаст новые рабочие места и повысит инвестпривлекательность территории», - сказал Ефимов.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что описываемый участок свободен от капитальной застройки и расположен удачно с точки зрения транспортной и логистической доступности. Он добавил, что вблизи будущего объекта находятся две действующие станции метро — «Текстильщики» и «Печатники», а также платформа МЦД-2.