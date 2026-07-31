Москва готова передавать регионам новейшие технологии в здравоохранении
Москва готова безвозмездно делиться с регионами своими цифровыми технологиями в здравоохранении. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Одним из примеров такого сотрудничества является внедрение элементов единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) Москвы в стационарах Санкт-Петербурга. Сегодня к ней подключены 26 городских больниц, а до конца года завершатся работы в оставшихся девяти. Следующими на очереди идут городские поликлиники.
Помимо прочего, организовано необходимое обучение – систему уже освоили почти 16 тысяч медицинских работников Петербурга. По словам Собянина, в будущем московские инновационные технологии позволят реализовать в регионах проект «Умная госпитализация», когда пациенты смогут в режиме онлайн выбирать удобную больницу и время госпитализации.
В рамках проекта «Умная госпитализация» врачи отмечают сроки, в которые стационар может принять пациента. Он, в свою очередь, видит все эти данные в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
Так, вскоре пациентам петербургских поликлиниках будет проще и удобнее записываться к врачу и на исследования в режиме онлайн, а также просматривать свои электронные медкарты.
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