Москва готова передавать регионам новейшие технологии в здравоохранении

Москва готова безвозмездно делиться с регионами своими цифровыми технологиями в здравоохранении. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Одним из примеров такого сотрудничества является внедрение элементов единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) Москвы в стационарах Санкт-Петербурга. Сегодня к ней подключены 26 городских больниц, а до конца года завершатся работы в оставшихся девяти. Следующими на очереди идут городские поликлиники.

Помимо прочего, организовано необходимое обучение – систему уже освоили почти 16 тысяч медицинских работников Петербурга. По словам Собянина, в будущем московские инновационные технологии позволят реализовать в регионах проект «Умная госпитализация», когда пациенты смогут в режиме онлайн выбирать удобную больницу и время госпитализации.

В рамках проекта «Умная госпитализация» врачи отмечают сроки, в которые стационар может принять пациента. Он, в свою очередь, видит все эти данные в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Так, вскоре пациентам петербургских поликлиниках будет проще и удобнее записываться к врачу и на исследования в режиме онлайн, а также просматривать свои электронные медкарты.



