Собянин: Новый корпус школы в Марьиной Роще откроется 1 сентября

По его словам, строительство нового школьного здания было завершено в мае этого года. Финансирование проекта осуществлялось инвестором в рамках проекта строительства жилого комплекса «Шереметьевский». Это современный городскогй квартал в районе Марьина Роща, общая площадь застройки которого составит около 380 тысяч квадратных метров.

Градоначальник рассказал, что строительная готовность объекта составляет 100%. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы и подготовка здания к открытию. В финале новый учебный корпус будет безвозмездно передан в столичную систему образования. Его включат в состав школы «Марьина Роща» имени В.Ф. Орлова.

Мэр указал, что четырёхэтажное здание было возведено по индивидуальному проекту. В нём создано комфортное и безопасное учебное пространство, включающее безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья. Были оборудованы универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека, спортивные и многофункциональный залы. На прилегающей к корпусу территории организовали спортивное ядро, в состав которого вошли площадки для игры в баскетбол и волейбол. Также имеются зоны для проведения мероприятий и тихого отдыха.

Планируется, что школа займётся реализацией городских проектов предпрофессионального образования «Математическая вертикаль», «Естественно-научная вертикаль», «ИТ-вертикаль» и «Кадетский класс в московской школе». Кроме того, предусмотрено расширение проектной, исследовательской и творческой деятельности, втом числе с использованием высокотехнологичного оборудования. Речь идёт о таких направлениях, как производство и технология, компьютерная графика, 3D-моделирование, робототехника и прототипирование. Также запланировано развитие дополнительного образования, его приоритетными направлениями останутся объединения естественно-научного и технологического профилей.

Собянин добавил, что Первых учеников новый корпус школы должен принять 1 сентября. В основном это будут жители ЖК «Шереметьевский» и прилегающих кварталов, из числа которых будет сформирован контингент учащихся первых — девятых классов. При этом учебные помещения начальной школы будут находиться в отдельном блоке, поэтому ребята из младших классов не будут пересекаться с учащимися основной и средней школы.

Отмечается, что с 2011 года в Москве было возведено 724 объекта образования. В их числе 496 детских садов и 228 школ, в том числе с дошкольными группами. В планах на 2026 год открытие в столице ещё около 60 объектов образования.

