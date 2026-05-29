Ефимов: Новую школу на 1000 мест построят в московском районе Метрогородок

Новая школа на 1000 учеников появится на Тагильской улице (район Метрогородок, ВАО), выдан соответствующий градостроительный план земельного участка. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Для обеспечения доступного и качественного образования Москва планомерно строит новые школы там, где в них нуждаются семьи. Для будущей школы на востоке столицы уже оформлен градостроительный план земельного участка. Школа на 1000 мест расположится на территории площадью 1,49 га. Предельная площадь здания составит 22 тысячи квадратных метров. Школу оборудуют по современным стандартам — здесь будут просторные классы, лаборатории, безопасная огороженная территория и удобные зоны отдыха», — добавил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Школу построят рядом с национальным парком «Лосиный остров» — излюбленным местом отдыха жителей района.

В столичном Департаменте градостроительной политики добавили, что район Метрогородок последовательно обновляется: открываются сервисы и магазины, рабочие благоустраивают дворы и реконструируют дороги. Новая школа, отвечающая всем актуальным требованиям, органично впишется в инфраструктуру района.

В ГПЗУ указаны подробные сведения о том, что можно построить на участке, и о максимальных параметрах строений.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что детский сад с бассейном на 350 мест построили в Коммунарке.

Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

