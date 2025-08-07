Собянин: Новые дороги от МСД до Юрловского проезда будут готовы до конца года
Строительство дорог от Московского скоростного диаметра (МСД) до Юрловского проезда продолжается в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
В проект также включена реконструкция улиц Сельскохозяйственной и Декабристов.
Как отметил Собянин, планируется построить около 6 километров дорог, пять подземных пешеходных переходов, очистное сооружение, обновить и проложить 95,5 км инженерных коммуникаций, а также благоустроить прилегающие территории.
«Работы выполнены почти на 70 процентов. Планируем закончить их до конца года», — написал градоначальник.
В результате жителям районов Свиблово, Останкинский, Отрадное, Южное Медведково станут доступны удобные дороги рядом с домом, которые свяжут жилые кварталы, участки с новой застройкой, промзоны и бизнес-центры.
