Собянин: Новое здание школы построили в Пресненском районе Москвы

Строительство учебного корпуса, в котором будут учиться 7-9 классы Романовской школы, завершено в Пресненском районе Москвы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Ефимов: Три детсада, школу и два образовательных комплекса построили в ТиНАО

По его словам, новый объект образования был возведён за счёт средств городского бюджета. Пятиэтажную школу «окружают беседки, живописные площадки с кустарниками и деревьями».

Градоначальник отметил, что в здании предусмотрены лекционные аудитории, медиатека, спортивный и гимнастический залы, а также обеденный зал с панорамными окнами.

«Здесь есть всё необходимое современному школьнику, включая ИТ-полигон, медиатеку, спортивный и гимнастический залы... Учебный корпус приспособлен и для ребят с ограниченными возможностями здоровья», — указал мэр.

Ранее Собянин заявил, что к 1 сентября в Москве откроется 51 реконструированная школа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
