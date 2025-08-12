Ефимов: Три детсада, школу и два образовательных комплекса построили в ТиНАО

В Троицком и Новомосковском административных округах столицы было построено шесть образовательных зданий за семь месяцев 2025 года Эти проекты являлись частью городской Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории ТиНАО с января по июль 2025 года построили и сдали в эксплуатацию три детских сада, школу и два образовательных комплекса. Их совокупная площадь составляет почти 82 тысячи квадратных метров. Детские сады и образовательный комплекс на 1625 мест возвели инвесторы в рамках строительства жилых комплексов, а школа на 1100 мест и образовательный комплекс на 800 мест финансировались за счет столичного бюджета», – отметил вице-мэр.

Он добавил, что все построенные инвесторами здания стали частью городской системы образования.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский подробнее рассказал о возведении нового детского сада на 350 мест. В нем будет музыкальный зал, физкультурная площадка, а общая площадь составит шесть тысяч кв м, отметил он.

Уточняется, что при строительстве всех объектов были использованы самые качественные и безопасные материалы, а само возведение зданий прошло под контролем Мосгосстройнадзора. Инспекторы комитета провели более 70 проверок, в ходе которых пришли к выводу, что все сооружения можно вводить в эксплуатацию.

Ранее глава столицы Сергей Собянин напомнил, что за первые семь месяцев 2025 года в Москве было построено 38 социальных объектов, в том числе 24 школы и детских сада.

