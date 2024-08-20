Собянин: В рамках масштабных инвестпроектов в Москве построят 22 соцобъекта
Под строительство социальных объектов в Москве выделили для инвесторов почти 30 гектаров земли, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в рамках масштабных инвестпроектов в городе построят 22 здания, включая образовательные и медицинские объекты, а также учреждения культуры. Некоторые из них уже находятся в проектировании.
Среди прочего в Головинском районе появится взрослая поликлиника, рассчитанная на 750 посещений в смену. В районе Покровское-Стрешнево запланировано строительство образовательной организации на 875 мест. В Печатниках возводят культурно-спортивноый центр.
Как напомнил Собянин, важные для города и жителей проекты получают специальный статус масштабных инвестиционных проектов. Помимо социальных объектов к ним относятся также здания производств и инновационные центры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru