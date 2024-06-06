Собянин: Новая экономика — это конкурентоспособная промышленность

По его словам, необходимо быть «независимыми во многих ключевых отраслях». Это не только микроэлектроника, фотоника, медицинские изделия, фармацевтика и автомобилестроение, но и «самолётостроение, ракетостроение, ОПК».

Собянин отметил, что крупным городам невозможно «уйти от реальной индустриальной повестки», ведт именно в них сосредоточен огромный потенциал, как научный, так и промышленный.

«Поэтому Москва предоставляет выгодные условия для предприятий, которые хотят локализовать здесь свое производство, в том числе делает долгосрочные заказы», - указал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в Зеленограде будет построен уникальный завод по производству лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

