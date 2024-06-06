Собянин: Новая экономика — это конкурентоспособная промышленность
Развитие ИТ-сферы и современная конкурентоспособная промышленность. Такой должна быть новая экономика для Москвы. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, необходимо быть «независимыми во многих ключевых отраслях». Это не только микроэлектроника, фотоника, медицинские изделия, фармацевтика и автомобилестроение, но и «самолётостроение, ракетостроение, ОПК».
Собянин отметил, что крупным городам невозможно «уйти от реальной индустриальной повестки», ведт именно в них сосредоточен огромный потенциал, как научный, так и промышленный.
«Поэтому Москва предоставляет выгодные условия для предприятий, которые хотят локализовать здесь свое производство, в том числе делает долгосрочные заказы», - указал градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что в Зеленограде будет построен уникальный завод по производству лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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