Собянин: Новая дорога свяжет ТТК и Ленинградский проспект
Дорога, которая соединит Третье транспортное кольцо (ТТК) и Ленинградский проспект, будет построена на севере Москвы. Об этом в своём канале в Max заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, новая автодорога будет проложена вдоль Смоленского направления Московской ж/д мимо Центрального Московского ипподрома.
Градоначальник указал, что в результате будет создан дополнительный маршрут для автотранспорта, а перепробег при движении по внутренней стороне ТТК в направлении улицы Нижняя Масловка сократится.
Ранее Собянин заявил, что в Москве появится маршрут от Шелепихинского шоссе до Северо-Западной хорды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
