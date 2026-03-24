Собянин: Новая дорога свяжет ТТК и Ленинградский проспект

По его словам, новая автодорога будет проложена вдоль Смоленского направления Московской ж/д мимо Центрального Московского ипподрома.

Градоначальник указал, что в результате будет создан дополнительный маршрут для автотранспорта, а перепробег при движении по внутренней стороне ТТК в направлении улицы Нижняя Масловка сократится.

Ранее Собянин заявил, что в Москве появится маршрут от Шелепихинского шоссе до Северо-Западной хорды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

