Ефимов: Тоннель на седьмом участке МСД построили почти на 40%
Тоннель под Бакинской улицей появится в составе дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Это важное локальное сооружение, которое обеспечит проезд по основному ходу магистрали. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Тоннель протяженностью 58 метров будет иметь по три полосы движения в каждом направлении. Для удобства автомобилистов его возводят с поэтапным переключением движения транспорта. На текущий момент строители установили ограждающие несущие конструкции стен тоннеля бурокасательными сваями диаметром один метр, приступили к третьей захватке перекрытия тоннеля и разработке грунта непосредственно тоннельной части. Общая строительная готовность объекта составляет 37 процентов», – отметил вице-мэр.
Также на границе районов Царицыно и Бирюлево Восточное путем надвижки пролетного сооружения строится путепровод над МЦД-2. Кроме того, строители выполнят работы по благоустройству.
По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, ввод объекта в эксплуатацию позволит завершить формирование южного направления МСД и соединить шестой и восьмой участки трассы с выездом на трассу М-4 «Дон» и Бакинскую улицу.
Вместе с тем будет улучшена транспортная доступность районов Орехово-Борисово Северное, Бирюлево Западное, Москворечье–Сабурово и Царицыно. Кроме того, будет снижена нагрузка на развязку на пересечении Пролетарского проспекта с Южной рокадой и Каширского шоссе с МСД. Также сдача объекта увеличит пропускную способность Бакинской улицы и Каширского шоссе.
Столичный мэр Сергей Собянин ранее рассказал о ходе строительства заключительного пятого участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Варшавского шоссе до улицы Поляны.
Горячие новости
- В Германии пожаловались на рост стоимости продуктов из-за конфликта в Иране
- В центре Москвы женщина упала с моста возле парка «Зарядье»
- В РФ самые высокие зарплаты зафиксировали в сфере управления пенсионными резервами
- СМИ: В результате атак Ирана по Израилю ранены свыше 200 человек
- Франция выбыла из тройки поставщиков вина в РФ
- МИД Турции: Арабские страны сделали ИРИ «последнее предупреждение»
- МО: За ночь ПВО сбили 25 дронов ВСУ
- В Минпросвещения разработали новый стандарт обучения для старшеклассников
- СМИ: США и Израиль опасаются перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива хуситами
- Уничтожит электростанции? Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива