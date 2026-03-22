Ефимов: Тоннель на седьмом участке МСД построили почти на 40%

Тоннель под Бакинской улицей появится в составе дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Это важное локальное сооружение, которое обеспечит проезд по основному ходу магистрали. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Тоннель протяженностью 58 метров будет иметь по три полосы движения в каждом направлении. Для удобства автомобилистов его возводят с поэтапным переключением движения транспорта. На текущий момент строители установили ограждающие несущие конструкции стен тоннеля бурокасательными сваями диаметром один метр, приступили к третьей захватке перекрытия тоннеля и разработке грунта непосредственно тоннельной части. Общая строительная готовность объекта составляет 37 процентов», – отметил вице-мэр.

Также на границе районов Царицыно и Бирюлево Восточное путем надвижки пролетного сооружения строится путепровод над МЦД-2. Кроме того, строители выполнят работы по благоустройству.

По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, ввод объекта в эксплуатацию позволит завершить формирование южного направления МСД и соединить шестой и восьмой участки трассы с выездом на трассу М-4 «Дон» и Бакинскую улицу.

Вместе с тем будет улучшена транспортная доступность районов Орехово-Борисово Северное, Бирюлево Западное, Москворечье–Сабурово и Царицыно. Кроме того, будет снижена нагрузка на развязку на пересечении Пролетарского проспекта с Южной рокадой и Каширского шоссе с МСД. Также сдача объекта увеличит пропускную способность Бакинской улицы и Каширского шоссе.

Столичный мэр Сергей Собянин ранее рассказал о ходе строительства заключительного пятого участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Варшавского шоссе до улицы Поляны.

