Собянин назвал товары, которые поставляют в Китай из Москвы
Объем взаимной торговли между Москвой и КНР в январе-сентябре 2024 года вырос на на 7,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, доля Москвы в общем товарообороте стран превышает 40%. Столица поставляет в Китай «продукцию машиностроения, приборостроения, медтехнику, пищевую продукцию и прочие товары».
Собянин указал, что особое внимание уделяется совместным промышленным проектам. В частности, московские компании заключили контракты с производителями автобусов и вендинговых аппаратов из КНР.
«Центр «Моспром» активно поддерживает столичных производителей, помогая им найти новых партнеров в других странах», – заключил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что в этом году 15 проектов правительства Москвы стали лауреатами престижной национальной премии Рунета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве провели первые свадьбы под водой
- Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине
- Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
- В Северной Осетии раскритиковали «Смешариков» за серию о пирогах и Нюше
- В Суздале потребовали проверить Лебедева на пропаганду ЛГБТ
- СМИ: Шольц предложил распустить парламент после провала вотума доверия
- Путин: Не ставкой единой жива экономика
- Канделаки заявила, что Запад превратил введение санкций в шоу
- Куценко рассказал, как Тарантино предлагал ему роль в «Бесславных ублюдках»
- Россиянам назвали самые опасные неисправности в автомобиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru