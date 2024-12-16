Собянин назвал товары, которые поставляют в Китай из Москвы

По его словам, доля Москвы в общем товарообороте стран превышает 40%. Столица поставляет в Китай «продукцию машиностроения, приборостроения, медтехнику, пищевую продукцию и прочие товары».

Собянин указал, что особое внимание уделяется совместным промышленным проектам. В частности, московские компании заключили контракты с производителями автобусов и вендинговых аппаратов из КНР.

«Центр «Моспром» активно поддерживает столичных производителей, помогая им найти новых партнеров в других странах», – заключил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в этом году 15 проектов правительства Москвы стали лауреатами престижной национальной премии Рунета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

