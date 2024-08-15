Собянин назвал срок завершения реконструкции поликлиники на юге Москвы
Модернизация головного здания поликлиники №170 в Южном Чертанове завершится осенью 2024 года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, здание сделают удобным для персонала и пациентов, число процедурных и кабинетов врачей общей практики увеличится и будет оснащено новейшим оборудованием, а прилегающая территория будет благоустроена.
Градоначальник отметил, уже завершена реконструкция филиалов №1 и №2 поликлиники №170, а в 2025 году начнутся работы в филиале №3.
Он подчеркнул, что в Южном Чертанове в последние годы многое сделали для комфортной жизни.
«Социальную инфраструктуру пополнили новые детский сад на Кировоградской улице и учебный корпус на улице Маршала Батицкого. На улице Газопровод планируем спортивный комплекс с бассейном», - написал мэр.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в столице за семь месяцев 2024 года возвели 48 социальных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игра «Мир танков» получит самое большое обновление в своей истории
- СМИ: Испания лидирует в Европе по числу случаев заражения оспой обезьян
- В ДР Конго более 540 человек погибли от оспы обезьян в 2024 году
- Летчица-ветеран ВОВ Галина Брок-Бельцова умерла в возрасте 99 лет
- Гражданин США арестован в Москве за применение насилия к сотруднице полиции
- В Минобороны создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничья
- Биржевые цены на апельсиновый сок взлетели до $4,5 за фунт
- В России открыли первую установку по производству кормового белка из газа
- Жители Липецкой области получат выплату за поврежденные при атаках БПЛА дома
- «Это был силовой захват»: Разведчики Дульцевы рассказали подробности своего ареста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru