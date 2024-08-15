Собянин назвал срок завершения реконструкции поликлиники на юге Москвы

По его словам, здание сделают удобным для персонала и пациентов, число процедурных и кабинетов врачей общей практики увеличится и будет оснащено новейшим оборудованием, а прилегающая территория будет благоустроена.

Градоначальник отметил, уже завершена реконструкция филиалов №1 и №2 поликлиники №170, а в 2025 году начнутся работы в филиале №3.

Он подчеркнул, что в Южном Чертанове в последние годы многое сделали для комфортной жизни.

«Социальную инфраструктуру пополнили новые детский сад на Кировоградской улице и учебный корпус на улице Маршала Батицкого. На улице Газопровод планируем спортивный комплекс с бассейном», - написал мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в столице за семь месяцев 2024 года возвели 48 социальных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

