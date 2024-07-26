Ефимов: Одиннадцать поликлиник построят в ТиНАО до конца 2028 года

Одиннадцать поликлиник будет построено в Новой Москве до конца 2028 года. Часть медучреждений уже находятся на стадии проектирования и строительства. Пять поликлиник будет построено за счет инвесторов, шесть — на средства, которые включены в Адресную инвестиционную программу столицы. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За счет городского бюджета сегодня строим три объекта здравоохранения. В частности, это взрослая поликлиника в городе Троицке и детско-взрослая поликлиника в поселке Птичное Филимонковского района. Оба учреждения рассчитаны на 750 посещений в смену. Кроме того, фактически завершены строительные работы и идет установка оборудования в детско-взрослой поликлинике на 320 посещений в смену в поселке Марьино Филимонковского района. Еще два здания, которые появятся за счет инвесторов, строятся. Все возводимые за внебюджетные средства учреждения здравоохранения предполагается передать городу», — отметил вице-мэр.

В частности, уже в 2025 году на территории ЖК «Бунинские Луга» инвестор построит поликлинику на 475 посещений в смену. Кроме того, инвестор возведет детско-взрослое медучреждение в ЖК «Испанские кварталы» (Коммунарка) в 2026 году. Также до 2028 года будет построено еще три поликлиники за счет инвесторов в районах Внуково, Щербинка и Коммунарка.

На стадии планирования находятся три поликлиники, которые будут построены за счет города. Они расположены в районах Внуково и Коммунарка.

По словам главы столичного Департамента развитий новых территорий Владимира Жидкина, в медучреждениях будут трудиться врачи основных специальностей, а также откроют двери для пациентов лечебно-профилактические подразделения, кабинеты функциональной диагностики и лаборатории.

По завершении ключевых работ строители выполнят благоустройство прилегающей территории, установят необходимые системы и обеспечат условия для маломобильных москвичей.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что ведомство пристально следит за качеством работ на объектах, чтобы москвичи могли получить качественную медпомощь в непосредственной близости от дома. Всего проведено уже 11 контрольно-надзорных мероприятий, уточнил он.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в Новой Москве уже построили и ввели в эксплуатацию 26 медучреждений.

