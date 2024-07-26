Ефимов: Одиннадцать поликлиник построят в ТиНАО до конца 2028 года
Одиннадцать поликлиник будет построено в Новой Москве до конца 2028 года. Часть медучреждений уже находятся на стадии проектирования и строительства. Пять поликлиник будет построено за счет инвесторов, шесть — на средства, которые включены в Адресную инвестиционную программу столицы. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За счет городского бюджета сегодня строим три объекта здравоохранения. В частности, это взрослая поликлиника в городе Троицке и детско-взрослая поликлиника в поселке Птичное Филимонковского района. Оба учреждения рассчитаны на 750 посещений в смену. Кроме того, фактически завершены строительные работы и идет установка оборудования в детско-взрослой поликлинике на 320 посещений в смену в поселке Марьино Филимонковского района. Еще два здания, которые появятся за счет инвесторов, строятся. Все возводимые за внебюджетные средства учреждения здравоохранения предполагается передать городу», — отметил вице-мэр.
В частности, уже в 2025 году на территории ЖК «Бунинские Луга» инвестор построит поликлинику на 475 посещений в смену. Кроме того, инвестор возведет детско-взрослое медучреждение в ЖК «Испанские кварталы» (Коммунарка) в 2026 году. Также до 2028 года будет построено еще три поликлиники за счет инвесторов в районах Внуково, Щербинка и Коммунарка.
На стадии планирования находятся три поликлиники, которые будут построены за счет города. Они расположены в районах Внуково и Коммунарка.
По словам главы столичного Департамента развитий новых территорий Владимира Жидкина, в медучреждениях будут трудиться врачи основных специальностей, а также откроют двери для пациентов лечебно-профилактические подразделения, кабинеты функциональной диагностики и лаборатории.
По завершении ключевых работ строители выполнят благоустройство прилегающей территории, установят необходимые системы и обеспечат условия для маломобильных москвичей.
В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что ведомство пристально следит за качеством работ на объектах, чтобы москвичи могли получить качественную медпомощь в непосредственной близости от дома. Всего проведено уже 11 контрольно-надзорных мероприятий, уточнил он.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в Новой Москве уже построили и ввели в эксплуатацию 26 медучреждений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индийские автопроизводители готовы наладить производство машин в России
- Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины в случае переизбрания
- Подполье: В результате удара ВС РФ по ВСУ в Нежине ранены иностранные наемники
- Число выехавших из Узбекистана на ПМЖ в РФ в январе-июне снизилось в 2,1 раза
- В Магаданской области отказались усыплять невостребованных собак
- Синод отстранил митрополита Илариона от управления Будапештской епархией
- В очереди у Крымского моста стоят более 800 автомобилей
- Космонавт Артемьев объяснил, почему люди продолжают верить в плоскую Землю
- СМИ: Китай перестал принимать «грязные» юани из России
- Два краснокнижных котёнка снежного барса родились в зоопарке Перми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru