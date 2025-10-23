Собянин назвал создание социальной инфраструктуры задачей инвестпрограммы Москвы

Более тысячи городских объектов планируют построить в Москве за три года, на это выделено около 3 трлн рублей - 47 процентов расходной части столичного бюджета. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале.

Так, 1,2 трлн направят на реализацию проектов Адресной инвестиционной программы.

«1,8 триллиона рублей — на мероприятия развития: капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, комплексное развитие районов, реализацию программы реновации», — указал Собянин.

В 2026-2028 годы запланировано строительство и введение в эксплуатацию в том числе домов по программе реновации жилья и легковозводимых спортивных объектов. Безусловный приоритет инвестиционной программы - развитие социальной инфраструктуры. Власти намерены завершить строительство, реконструкцию, реставрацию 444 соцобъектов, включая строящиеся за счет инвесторов здания и легковозводимые спортобъекты. В их число входят 195 образовательных учреждений, 52 объекта здравоохранения, пять объектов соцзащиты, 42 объекта культуры и 150 объектов спорта.

Как отметил Собянин, в 2026–2028 годах будут завершены работы по возрождению Останкина — одной из красивейших усадеб Москвы, созданию нового Большого московского цирка, строительству конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ, реконструкции Центрального московского ипподрома. Кроме того, власти запланировали формирование кинокластера на трех главных площадках: кинозаводе «МЕТМАШ», кинопарке «Москино», Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького.

