Собянин назвал самые посещаемые в этом году музеи и выставочные залы Москвы

По его словам, самыми популярными были отметивший 40-летний юбилей музей-заповедник «Царицыно» и Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское — Измайлово»,

Также градоначальник добавил, что большой популярностью пользовались Московский музей космонавтики, усадьба Кусково и её 100-летний Музей керамики, а также Музей Москвы, который за первые шесть месяцев текущего года провел более 2,5 тысячи экскурсий.

Ранее Собянин заявил, что с 2011 года в Москве привели в порядок более 60 усадеб и благоустроили восемь усадебных комплексов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

