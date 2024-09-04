Собянин назвал самые посещаемые в этом году музеи и выставочные залы Москвы
Выставочные залы и музеи Москвы за последние семь месяцев посетили 7,8 млн человек. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, самыми популярными были отметивший 40-летний юбилей музей-заповедник «Царицыно» и Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское — Измайлово»,
Также градоначальник добавил, что большой популярностью пользовались Московский музей космонавтики, усадьба Кусково и её 100-летний Музей керамики, а также Музей Москвы, который за первые шесть месяцев текущего года провел более 2,5 тысячи экскурсий.
Ранее Собянин заявил, что с 2011 года в Москве привели в порядок более 60 усадеб и благоустроили восемь усадебных комплексов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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