Шедевры Фаберже представят на выставке в Музее истории Дальнего Востока

В Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева 5 сентября откроется выставка из собрания Музеев Московского Кремля «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства», сообщает газета «Культура».

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Всего будет представлено 30 предметов. Среди них образцы продукции ювелирной фирмы Карла Фаберже. Наиболее ценными в экспозиции считаются три пасхальных яйца, созданные главным ювелиром фирмы Фаберже Генриком Вигстремом по заказу императора Николая II.

Помимо ювелирных изделий на выставке будут представлены драгоценная галантерея, камнерезные изделия, церковная утварь, столовое серебро, фантазийные художественные произведения, а также коронационные предметы и мундир императора Александра III.

Ранее в США похвастались яйцом Фаберже, найденным на яхте россиянина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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