Собянин назвал основные направления развития массового спорта в Москве

Так, комплексная реновация затронет стадионы, например, Дворец спорта в «Лужниках», а также центр в районе Крылатские. Что касается строительства новых объектов, их в городе планируется возвести 500 до 2030 года.

По словам Собянина, в Москве построили более 200 крупных спортивных объектов за последние годы, в том числе первоклассные сооружения, на месте бывших промышленных зон и пустырей.

В 2010 году активный образ жизни вели немногим более двух миллионов москвичей, а в настоящее время – уже шесть миллионов человек, то есть каждый второй житель столицы. Собянин отметил, что больше места для массового спорта стало появляться на крупных аренах, которые традиционно востребованы для тренировок и соревнований профессиональных спортсменов.

Мэр подчеркнул, что в столице появилось 10 тысяч плоскостных спортивных сооружений. Они позволяют каждому жителю города заниматься физкультурой рядом с домом.

