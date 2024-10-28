Собянин назвал основные направления развития массового спорта в Москве
Власти Москвы поставили перед собой сразу несколько важных задач в области массового спорта на ближайшие несколько лет. О планах рассказал мэр города Сергей Собянин.
Первым пунктом в списке задач стала реконструкция знаменитых исторических объектов, а также строительство новых. Также город намерен расширить проект бесплатных тренировок, чтобы еще больше приобщать население к здоровому образу жизни.
Так, комплексная реновация затронет стадионы, например, Дворец спорта в «Лужниках», а также центр в районе Крылатские. Что касается строительства новых объектов, их в городе планируется возвести 500 до 2030 года.
По словам Собянина, в Москве построили более 200 крупных спортивных объектов за последние годы, в том числе первоклассные сооружения, на месте бывших промышленных зон и пустырей.
В 2010 году активный образ жизни вели немногим более двух миллионов москвичей, а в настоящее время – уже шесть миллионов человек, то есть каждый второй житель столицы. Собянин отметил, что больше места для массового спорта стало появляться на крупных аренах, которые традиционно востребованы для тренировок и соревнований профессиональных спортсменов.
Мэр подчеркнул, что в столице появилось 10 тысяч плоскостных спортивных сооружений. Они позволяют каждому жителю города заниматься физкультурой рядом с домом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru