Собянин назвал ключевые городские проекты по поддержке арт-индустрии

Арт-индустрия Москвы представлена 2,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей, она объединяет несколько направлений — мастерские и галереи, культурные пространства, проектную деятельность, арт-образование и менеджмент. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Общая выручка таких компаний в прошлом году составила 5,85 млрд рублей, что на 63,5 процента больше, чем в 2019 году. У организаций есть хорошие перспективы для развития, особенно в ключевых направлениях, в том числе цифровом искусстве.

«Основной мерой поддержки арт-индустрии является предоставление площадок, в том числе в известных креативных кластерах “Винзавод”, “Флакон”, “Зотов”, центре творческих индустрий “Фабрика” и других», — указал Собянин.

Для поддержки начинающих художников в Москве открыли творческий центр «Московские мастерские» на Сиреневом бульваре, где доступны 35 укомплектованных студий, лекторий и выставочный зал. Посещение выставок и лектория открыто для гостей, резиденты мастерских могут бесплатно пользоваться мольбертами, гончарными кругами, специальными зонами для сушки и грязных работ и другой инфраструктурой.

Столичные проекты «Зима в Москве», «Лето в Москве», ярмарки и фестивали города помогают открывать новые имена и бренды. Художники могут представить свои произведения на выставках, провести мастер-классы и поучаствовать в творческих мероприятиях. Благодаря проекту Агентства креативных индустрий «Арт-сезоны» специалисты могут безвозмездно участвовать в крупнейших ярмарках России. Также в столице реализуется проект «Арт-фабрика» - переосмысление городской среды с помощью современного искусства, в рамках которого организации формируют запросы на разработку арт-решений — муралов, арт-объектов, мозаик.

Для образовательной поддержки специалистов Агентство креативных индустрий реализует несколько проектов, в том числе курс для представителей креативных индустрий «Креатус онлайн». Слушатели знакомятся с основами авторского и других прав интеллектуальной собственности. Художникам и галеристам доступен бесплатный курс «Арт. Практикум», где можно узнать, как грамотно описать концепцию произведения, обосновать бюджет, представить визуальные материалы, адаптировать работу под требования площадок, оформить портфолио.

В Москве также развивается сфера дизайна. В 2021-м - мае 2025 года количество компаний в этом сегменте увеличилось на 18,5 процента, до 21,5 тысячи. При этом их выручка за три года выросла на 44 процента, до 946,1 млрд рублей. Для продвижения продукции столичных дизайнеров в Москве и других регионах запущены программы-акселераторы. Так, действует проект «Дизайн-цех», он направлен на разработку концепций сувенирной продукции. В нем поучаствовали около 500 дизайнеров и 30 заказчиков, в том числе Третьяковская галерея, музей-заповедник «Царицыно», ВДНХ. С продукцией московских компаний знакомит серия ярмарок «Креативный маркет», с ноября прошлого года они привлекли более 72 тысяч человек, купивших свыше 5,5 тысячи товаров.

Кроме того, с 2022 года в столице совместно с Союзом дизайнеров РФ проводится конкурс «Фабрика дизайна» для разработчиков креативных решений в различных отраслях. В 2024 году свои проекты представили свыше 500 дизайнеров из 62 регионов. Большой популярностью пользуется Московская неделя интерьера и дизайна, в которой участвуют дизайн-студии, разработчики проектов, производители и дистрибьюторы мебели, декора, отделочных материалов. В мае 2025 года событие посетили более 84 тысяч гостей, а участие в нем приняли 1,2 тысячи компаний. Общая выручка столичных организаций в 2021-2024 годах увеличивалась на 20 процентов.

