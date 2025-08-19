Собянин назвал исторические стадионы Москвы, которые будут обновлены

Масштабная модернизация общедоступной инфраструктуры спорта и здорового образа жизни входит в стратегию развития Москвы, с 2011 года в городе построили более 220 крупных спортивных объектов и свыше 10 тысяч плоскостных спортивных сооружений. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник назвал отдельной важной и сложной задачей возрождение исторических спортивных объектов, сравнительно небольших стадионов, которые в СССР находились на балансе крупных предприятий. Для их спасения приходится проходить процедуру передачи имущества в собственность столицы и нередко попутно отменять проекты застройки.

«Естественно, мы не просто восстанавливаем исторические стадионы, какими они были в 30-е или 70-е годы прошлого века. Каждый такой проект – это сочетание истории с современными представлениями о функциональности и комфорте спортивной инфраструктуры», - указал мэр.

В Москве уже завершили реконструкцию пяти стадионов, в работе находятся два проекта.

Собянин напомнил о стадионе «Локомотив» в районе Люблино, построенном в конце 1930-х годов. В 2015-м объект законсервировали, в 2022-м он перешел в собственность столицы, и власти реализовали план его реконструкции. Объект превратился в современный спортивный комплекс с двумя тренировочными и одним игровым футбольными полями с подогревом и освещением, трибунами под навесом, беговой дорожкой и площадка с тренажерами. Также здесь привели в порядок три сохранившихся здания, разместив административно-бытовой комплекс и раздевалки с душевыми и санузлами, оборудовали гараж для спецтехники.

Аналогичную работу по восстановлению провели на спорткомплексе «Авангард» в Перове, построенном в 1954 году. Здесь осуществили работы над входной группой с мозаичными панно, создали новые павильоны в восточной части в цветах раннего русского авангарда, обустроили футбольное поле с подогревом, в подтрибунном пространстве оборудовали раздевалки с душевыми, тренерскую, медпункт, туалеты для посетителей. В комплексе доступны беговые дорожки, шесть спортивных площадок, специальная фитнес-зона для старшего поколения, скейт-парк, памп-трек. Кроме того, в павильоне «Экстрим-центр №1» появился уникальный закрытый скейт-парк. Ремонт провели и в небольшой гостинице для спортсменов.

Также был реконструирован спортивный комплекс «Москвич» на Волгоградском проспекте в Текстильщиках, работы прошли впервые за полвека. На объекте появились в том числе натуральный газон с автоматическими поливом и обогревом, система освещения, новое электронное табло и медиасистема, трибуны, помещения для спортсменов и судей, стрелковая галерея.

Стадион «Десна» в поселке Птичное перешел в собственность Москвы в 2021 году и в 2023-м открылся после комплексной реконструкции. Подогрев футбольного поля позволяет играть и тренироваться здесь круглый год. На стадионе обустроили зоны для активного отдыха и занятий спортом на открытом воздухе.

Кроме того, в Басманном районе столицы практически завершилась реконструкция исторического стадиона «Металлург». Его передали МГТУ им. Н.Э. Баумана, теперь объект станет домашней ареной для его студентов, где будут доступны десятки видов спорта для гостей всех возрастов.

Комплексная реконструкция проводится и на стадионе «Автомобилист» в Савеловском районе, она завершится в 2026 году. Рядом с футбольным полем обустроят трибуну на более чем 1,5 тысячи мест с фан-сектором на 150 мест. Под трибуной появятся раздевалки, судейские, конференц-зал, медкабинет. На территории обустроят площадку для воркаута и силовых тренировок.

