Собянин назвал главные строительные проекты Москвы, завершенные в этом году

На заседании президиума правительства Москвы, в преддверии Дня строителя, был рассмотрен вопрос об итогах работы Градостроительного комплекса за семь месяцев 2024 года и планах на будущее.

В период с января по июль 2024 года, Градостроительный комплекс Москвы обеспечил ввод в эксплуатацию 5,3 миллиона квадратных метров недвижимости, а также сохранил высокие темпы возведения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

К ключевым объектам, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года и в 2025-м, по итогам заседания отнесли: первый участок Троицкой линии метрополитена; станцию «Потапово» Сокольнической линии метрополитена; комплекс зданий нового кампуса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана; ледовый дворец в Мневниковской пойме; многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира; новый комплекс Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколково; комплекс зданий Национального космического центра; комплекс зданий Центрального московского ипподрома.

В столице идет активное развитие транспортной инфраструктуры, метрополитена и МЦК. До конца текущего года планируется завершить строительство 18 километров линий, восьми станций и одного депо. В планах до 2030 года — строительство 71,4 километра линий, 30 станций и пяти новых электродепо.

Правительство Москвы реализует масштабную программу модернизации железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. До конца этого года планируется завершить реконструкцию московского городского вокзала Щербинка второго Московского центрального диаметра.

В развитии улично-дорожной сети в столице до конца 2024-го года планируется ввести в эксплуатацию ряд важных объектов, в числе которых: транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе; трасса, связывающая Московский скоростной диаметр с автомобильной дорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (первый этап); участок автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Новомосковская» (транспортный узел «Столбово») до улицы Поляны (первый этап); дублер Калужского шоссе (первый этап).

В 2025–2026 годах построят 176,5 километра дорог, 40 искусственных сооружений и 52 пешеходных перехода.

За семь месяцев 2024 года в Москве построили 5,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 2,2 миллиона квадратных метров жилья.

Ключевой программой градостроительного развития Москвы стало комплексное развитие бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. По состоянию на 1 августа 2024 года в стадии реализации находится 86 проектов комплексного развития территорий общей площадью 1114 гектаров. В их рамках планируется возвести около 22,8 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате создадут около 235 тысяч рабочих мест. Ежегодный бюджетный эффект после реализации этих проектов превысит 487 миллиардов рублей.

В результате реализации программы реновации в новые квартиры переедут около миллиона жителей столицы. В неё включено 5176 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В столице построили 322 жилых комплекса общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров, что позволит расселить более тысячи старых пятиэтажек. Ведется проектирование и строительство 464 домов общей площадью 9,1 миллиона «квадратов».

С января по июль 2024 года социальную инфраструктуру города пополнили 48 объектов, в числе которых 23 здания школ и детских садов, восемь медицинских объектов, 10 спортивных и семь объектов культуры. До конца этого года планируется завершить формирование крупнейшего Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», а также строительство флагманского центра городской клинической больницы имени В.М. Буянова и ледового дворца в Мневниковской пойме.

